Китайские власти выступают против оказания Вашингтоном военной поддержки Украине, поскольку в КНР утверждают, что передача Киеву летального оружия ставит под вопрос восстановление мира и стабильности.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

"Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки. Что касается США, они передали Киеву смертоносное оружие.

Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения? Жители Украины больше нуждаются в продовольствии и спальниках", - сообщил Чжао Лицзянь.

Также официальный представитель МИД КНР назвал "безответственными и бесполезными попытки США оказать давление на Китай из-за Украины".

"Вероятно, речь идёт об угрозах США принять меры, если Китай будет помогать России обходить санкции и помогать ей в войне с Украиной", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Ранее сообщалось, что в Китае заявили, что война в Украине "не идет на пользу КНР", но осуждать действия РФ Пекин не стал.

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