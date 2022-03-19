Издание The New York Times взяло интервью у представителя турецкого президента Ибрагима Калына, присутствовавшего во время разговоров Эрдогана с Зеленским и Путиным, которые состоялись в этот четверг, 17 марта.

В интервью Ибрагим Калын сделал ряд заявлений о возможной встрече Зеленского и Путина и перспективах достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

"Зеленский готов встретиться, но Путин считает, что позиции для проведения этой встречи на уровне лидеров еще недостаточно близки", - заявил Калын.

По его словам, Путин больше не выступает за замену Зеленского и "теперь принимает реальность Зеленского как лидера украинского народа, нравится ему это или нет".

"В какой-то момент будет мирное соглашение... Путин хочет быть в позиции силы, когда он это сделает, а не казаться ослабленным либо военными потерями, либо экономическими санкциями", - сказал представитель президента Турции.

Кроме того, он заявил, что украинцы "хотят заключить мир как можно скорее, независимо от мнения других", даже несмотря на то, что некоторые страны НАТО обеспокоены тем, что Россия будет вознаграждена за свою агрессивную войну.

По мнению Ибрагима Калына, в идеале решение будет найдено в какой-то новой версии Минских соглашений, которые должны были предоставить значительную автономию в составе Украины поддерживаемым Россией сепаратистским анклавам Донецка и Луганска.

"Русские готовы перейти на другой уровень переговоров", - заявил он.

При этом представитель Эрдогана считает, что мнение России, несмотря на войну, должно быть услышано.

"Несмотря на то, что мы полностью отвергаем войну России против Украины, кейс России должен быть услышан, потому что после этой войны между Россией и западным блоком должна быть установлена новая архитектура безопасности", - сказал он.

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