Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" отреагировала на решение СНБО и президента Украины Владимира Зеленского запретить ее деятельность на время военного положения, назвав его "незаконным политическим рейдерством".

Об этом сообщает пресс-служба партии на официальном сайте.

"Единственное объяснение такого шага власти – незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом. Вместо политического диалога, поиска компромисса и путей объединения страны власть сделала ставку на рейдерство, запугивание, репрессии и расправу над своими оппонентами", - сообщила пресс-служба ОПЗЖ.

Кроме того, руководство ОПЗЖ призвало всех депутатов, активистов и членов партии продолжать работу. А также заявило о намерении оспаривать решение о запрете деятельности политсилы.

Напомним, СНБО и президент Украины Владимир Зеленский запретили на время военного положения деятельность 11 политических партий. В список вошла в том числе одна парламентская партия - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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