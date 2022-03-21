В Кремле считают, что текущего прогресса на переговорах России и Украины недостаточно, чтобы говорить о контактах Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Кроме того, на время переговоров между Российской Федерацией и Украиной не будет прекращения огня.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Прогресс на переговорах между РФ с Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского", - сказал Дмитрий Песков.

Также он добавил, что прекращения огня на время переговоров России и Украины не будет.

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