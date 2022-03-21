Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 20 на 21 марта опубликовал новое видеообращение. В нем он рассказал, что премьер-министр Израиля Нафтали Бенет пытается найти переговорный путь с Россией.

Обращение опубликовано в социальных сетях.

Зеленский рассказал о том, что пока нет информации о числе выживших после российского удара по школе искусств в Мариуполе, где от бомбежек скрывались около 400 человек.

"В блокадном Мариуполе российская авиация скинула бомбу на школу искусств. Там прятались люди. Прятались от обстрелов, бомбардировок. Там не было военных позиций, там было 400 мирных людей. Большинство из них женщины, дети, люди старшего возраста. Они под завалами. Мы не знаем сколько живых, но знаем, что того летчика, который скинул бомбу, мы обязательно собьем", - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что в Волчанском районе под Харьковом войска РФ захватили украинскую гуманитарную колонну.

"Сейчас нет связи с шестью людьми - пятью водителями и одним врачом. Будем их освобождать. Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям все необходимое", - заявил президент.

Также он прокомментировал проукраинские митинги в Херсоне и других населенных пунктах, которые проходили в воскресенье, 20 марта.

"Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", - заявил Зеленский.

Также он рассказал о своем выступлении перед парламентом Израиля и своих переговорах с израильским правительством.

"Израиль имеет свои интересы, стратегию защиты своих граждан. Мы все это понимаем. Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны, за каждое усилие, чтобы раньше или позднее мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место, чтобы найти мир, если это возможно", - сказал Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил американских актеров Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь украинцам. Вдвоем американские актеры уже собрали 35 млн долларов для украинских переселенцев.

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