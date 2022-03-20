Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 20 марта.

Об этом британский политик написал у себя в Twitter. Он пообещал продвигать интересы Украины на международной арене.



"Сегодня днем, чтобы изложить, как я буду работать над продвижением интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе. Великобритания продолжит наращивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы положить конец этому ужасному конфликту", - написал премьер.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале марта прокомментировал страшный авиаудар российских войск по роддому и детской больнице в Мариуполе, в результате чего пострадали роженицы и медики. Он заявил, что Британия рассматривает возможность поддержки Украины для защиты от авиаударов.

После этого британский политик рассказал, что страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины после войны с Россией.