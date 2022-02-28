Премьер Великобритании Борис Джонсон потребовал полного отключения России от Swift.

Сейчас, напомним, от Swift отключили только некоторые российские банки. Также из под действия ограничений вывели расчёты за энергоносители.

Также мы писали, что Борис Джонсон обратился к россиянам и украинцам на русском и украинском языках.

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