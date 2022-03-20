В воскресенье, 20 марта, в Каховке и Херсоне украинцы массово вышли на протесты против российско-оккупационных сил. Кадры публикуют участники мероприятия.

Так, сотни людей вышли на центральную улицу города, держа украинские флаги и плакаты. При этом жители Каховки пели гимн и выкрикивали "Слава Украине".

После этого горожане прошлись по городу, скандируя:"Одна, єдина, соборна Україна", "Слава Нації! Смерть ворогам", "Україна – понад усе".

Кроме того, митинг против российских военных также проходит сейчас и в оккупированном Херсоне. Они скандируют: "Домой!".

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