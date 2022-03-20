Три четверти Украинцев - 74% респондентов - опподдерживают прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным о том, чтобы прекратить войну. Такую статистику приводит социологическая группа "Рейтинг" по результатам опросов общественного настроения 18 марта.

24% украинцев - не поддерживают прямые переговоры. Кроме того, 78% украинцев совсем не поддерживают идею подписания временного перемирия с Россией без выведения ее войск с территории Украины, 11% – скорее не поддерживают, 5% – скорее поддерживают, 3% – однозначно поддерживают.

Статистика социологической группы "Рейтинг".

Напомним, что ранее МИД Турции заявило, что позиции Украины и России на переговорах сближаются по важным и критическим вопросам.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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