Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в ходе которого предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу.

Видео обнародовано на странице Зе в Telegram в ночь на 19 марта.

"Переговоры о мире, о безопасности для нас, для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок. Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения", - сказал он.

Поэтому Зеленский обратился ко всем в Москве с призывом, что "пора говорить".

"И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - добавил он.

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