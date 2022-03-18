Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что китайская сторона опубликовала заявление по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина еще до завершения беседы.

Об этом Джен Псаки заявила в пятницу, 18 марта, на брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

На брифинге для журналистов Псаки был задан вопрос о том, почему власти Китая обнародовали указанное сообщение значительно раньше, чем администрация США.

"Еще до того, как разговор закончился. Примечательно", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что "это была долгая беседа. Она продолжалась два часа".

Кроме того, Псаки констатировала, что американской стороне потребовалось время на перевод.

Ранее "Страна" сообщала, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что "противоречия между КНР и США могут остаться, но их усиление не должно отразиться на мировой торговле, энергетике и отраслевых цепочках".

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