Очередной раунд переговоров делегаций Киева и Москвы, который проходил сегодня, 21 марта в видеоформате, закончен. Стороны общались полтора часа.

Об этом заявил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Украинская правда".

"Встреча была уже. С 10.30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал он.

О деталях переговоров Арахамия не рассказал.

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