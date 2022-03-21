В Минобороны России подтвердили вчерашний ракетный удар по ТРЦ на Виноградаре в Киеве.

Российская сторона утверждает, что из этого района украинские военные вели обстрелы из РСЗО по российским позициям, а площади ТРЦ использовались для хранения боеприпасов.

Также Минобороны РФ подтвердило удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по военному объекту в Ивано-Франковской области. Утверждают, что "уничтожен расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет".

В Минобороны РФ говорят, что применение "Кинжалов" будет продолжено.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву погиб сотрудник "Леруа Мерлен". Эта компания все еще работает в России.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

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