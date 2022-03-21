Генштаб ВСУ озвучил общие боевые потери российских оккупантов за время войны в Украине с 24 февраля по 21 марта.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:

  • личный состав - около 15000 человек,
  • танки - 498,
  • боевые бронированные машины - 1535,
  • артиллерийские системы - 240,
  • РСЗО - 80,
  • зенитные комплексы - 45,
  • самолеты - 97,
  • вертолеты - 121,
  • автомобильная техника - 969,
  • корабли - 3,
  • цистерн з ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического звена - 24,
  • спецтехника - 13.

Также в Генштабе уточнили, что указанные данные являются предварительными, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий. 

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