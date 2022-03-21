15 тысяч военных, 498 танков, более 200 самолетов и вертолетов. Генштаб ВСУ назвал потери армии РФ
Генштаб ВСУ озвучил общие боевые потери российских оккупантов за время войны в Украине с 24 февраля по 21 марта.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:
- личный состав - около 15000 человек,
- танки - 498,
- боевые бронированные машины - 1535,
- артиллерийские системы - 240,
- РСЗО - 80,
- зенитные комплексы - 45,
- самолеты - 97,
- вертолеты - 121,
- автомобильная техника - 969,
- корабли - 3,
- цистерн з ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического звена - 24,
- спецтехника - 13.
Также в Генштабе уточнили, что указанные данные являются предварительными, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.
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