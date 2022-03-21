Генштаб ВСУ озвучил общие боевые потери российских оккупантов за время войны в Украине с 24 февраля по 21 марта.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 15000 человек,

танки - 498,

боевые бронированные машины - 1535,

артиллерийские системы - 240,

РСЗО - 80,

зенитные комплексы - 45,

самолеты - 97,

вертолеты - 121,

автомобильная техника - 969,

корабли - 3,

цистерн з ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического звена - 24,

спецтехника - 13.

Также в Генштабе уточнили, что указанные данные являются предварительными, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

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