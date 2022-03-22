Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 21 на 22 марта записал новое видеообращение к украинцам. Он рассказал, что 21 марта по Житомирской области был нанесен удар "Градами", враги, по его словам, получили на это "достойный ответ". Также ВСУ сбили в Харьковской области под Чугуевом российский самолет.

"Наши военные уже сбили такое количество вражеских вертолётов и самолетов, что остается только удивляться, что у их пилотов вместо ума: неужели также пустота. Я сказал "также" неслучайно, потому что пустота у них вместо сердца и вместо души, вместо всего, что делает людей людьми", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский прокомментировал очередной обстрел Харькова, в ходе которого российской артиллерией был убит Борис Романченко, бывший узник нацистских концлагерей. Ему было 96 лет.

"Вдумайтесь, пожалуйста, сколько всего он прошел. Он выжил в Бухенвальде, в Дора-Миттельбау, Пенемюнде и Берген-Бельзене – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит русским снарядом, ударившим по обычной харьковской многоэтажке" - сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также добавил, что с каждым днем войны украинцам все очевиднее становится, что для России означает понятие "денацификация".

Зеленский также рассказал, что войска РФ снова обстреляли колонну с гражданскими в Запорожской области. По его словам, в результате пострадали 4 ребенка.

"В Запорожской области под обстрел попала колонна с мирными жителями. Там было много детей. Четверо детей госпитализированы. Двое - в тяжелом состоянии", - сказал Зеленский.

В Украине уже 27-й день продолжается война. Мы подробно рассказывали о том, что происходило на фронте и в тылу вчера.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.