Нобелевский комитет отреагировал на предложение номинировать президента Украины Владимира Зеленского на премию мира. Как заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад, сроки выдвижения продлить невозможно, сообщает "РИА Новости".

"Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января",- заявил Ньёльстад.

Таким образом, в этом году Зеленского на премию мира выдвигать не будут.

Напомним, письмо в Нобелевский комитет с предложением о выдвижении на премию Зеленского подписали 36 европейских политиков из Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции, Эстонии, Болгарии, Румынии и Словакии. Письмо открыто для подписания политическими лидерами всего мира до 30 марта.

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