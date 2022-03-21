В Москве покончил с собой математик из Донецка Константин Ольмезов. Об этом сообщил российский адвокат Дмитрий Захватов.

В последнем посте в Telegram Ольмезов написал, что после начала войны он пытался покинуть Россию, потому что был против войны. Но был задержан прямо при посадке в автобус.

"Я абсолютный атеист. Я не верю в ад, я ухожу в никуда. Но это никуда мне милее чем реальность, где часть народа откатилась в дикость, а другая часть этому потакает – хоть вскидывая руки в хоровом помешательстве, хоть "эвакуируясь" подальше от линии фронта. Я не хочу быть ни с теми, ни с теми", - написал математик.

Ольмезов переехал из Донецка в Россию в 2018 году и поступил в Московский физико-технический институт. Там писал диссертацию.

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