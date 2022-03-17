Следственный комитет Беларуси заявил, что в Минске найден повешенным польский солдат Эмиль Чечко, который ранее попросил убежище.

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия", - заявили белорусские следователи.

Польский дезертир Эмиль Чечко в декабре прошлого года перешел из Польши в Беларусь. 12 января он рассказал следователям, что якобы знает об убийствах более 240 беженцев польскими военными в приграничной полосе и вблизи польской Семянувки.

На белорусском телевидении Чечко рассказал, что, кроме того, два раза был свидетелем убийств польскими силовиками волонтеров - своих же сограждан.

В Польше Чечко признан судом первой инстанции виновным в избиении и пытках своей матери.

Также польские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что Чечко мог некоторое время шпионить в пользу Минска во время службы в армии.

Напомним, что Эмиль Чечко дезертировал во время мигрантского кризиса, когда с территории Беларуси в Польшу пытались прорваться беженцы с Ближнего Востока.

В Евросоюзе тогда заявили, что ЕС не пустит на свою территорию ни одного мигранта из Беларуси. Но они не должны погибнуть, им следует предоставить гуманитарную помощь, а затем нужно их репатриировать. Лукашенко обвинили в искусственном создании кризиса.