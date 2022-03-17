Сотрудник украинского телеканала 24 Фахрудин Шарафмал вчера, 15 марта, в эфире призвал убивать русских детей, руководствуясь теорией нациста Адольфа Эйхмана ("раз уж нас называют нацистами").

По этому поводу начался большой скандал и сегодня Шарафмал принёс извинения за вчерашний эфир, сказав, что это было недопустимо как с журналистской, так и с человеческой точки зрения.

О заявлении Шарафмала о русских детях сегодня задали вопрос заместителю представителя генерального секретаря ООН Фархану Хаку.

"Я не осведомлен о подобных комментариях, но определенно мы призываем все стороны избегать риторики, направленной на разжигание розни и ненависти", - сказал Хак.

Адольф Эйхман - деятель нацистской Германии, один из идеологов и исполнителей Холокоста (массового убийства евреев).

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