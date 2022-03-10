Экс-президент Леонид Кучма сделал заявление о войне России в Украине. В нем он заявил, что остается в стране и что проклинает Россию, как и другие украинцы.

Заявление распространила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"За всю свою долгую жизнь я никогда не чувствовал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни. Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность.

Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев. Что целую вечность по приказу путина убивают украинских детей и рожениц. Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя. Что целую вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов русских нацистов. Что целую вечность весь мир видит сверхчеловеческое мужество наших воинов, самоотверженность наших волонтеров, устойчивость и сплоченность мирных граждан.

Несокрушимость и готовность к самопожертвованию всегда живут в наших сердцах. Просто это как извержение вулкана: трудно разбудить, но сдержать уже невозможно. Никто и никогда не удержит наших людей, когда они поднялись за родную страну. За наше будущее. За нашу свободу.

Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента.

Украина – не россия. И никогда не станет россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить.

А в адрес России скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников которые в один голос говорят: будьте вы прокляты" - говорится в заявлении Кучмы.

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