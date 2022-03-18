Поздно вечером в четверг, 17 марта, на Facebook-странице главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко появился противоречивый пост на русском языке. В нем он грозит убить семьи российских военных, которые причастны к убийству украинских пограничников в Харьковской области. Спустя некоторое время пост исчез, а Дейнеко сообщил, что его страницу взломали.

В первом посте речь идет о том, что под Харьковом погибли украинские пограничники, утверждается, что они были цинично убиты российскими военными. Также в сообщении говорится о том, что Дейнеко собирает данные тех, кто к этому причастен, чтобы отомстить им и всем членам их семей.

Спустя некоторое время пост исчез, а сам Дейнеко заявил, что его страницу взломали.

"Друзья и враги! Моя страница была взломана. Война, в том числе на информационном поле, продолжается. И агрессор использует все возможные способы. Российские пропагандоны первыми и распространили собственноручно созданный фейк.

Несмотря на это, мы продолжим свою борьбу и победа будет за нами", - написал Дейнеко.

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