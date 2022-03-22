Президент Украины Владимир Зеленский видит два этапа договоренностей с Москвой. Первый - решить вопрос по гарантиям безопасности Украины. Второй - обсуждение статуса Крыма и Донбасса.

Об этом Зеленский рассказал в интервью "Суспильному".

"Я считаю, что это очень сложная история. Для всех. И Крым и Донбасс. Чтобы там найти какой-то выход, надо сначала сделать шаг по гарантиям безопасности и окончанию войны. При этом договориться, что мы решаем вопрос временно оккупированных территорий. Мы их решим, но только после этого шага", — сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, решить вопрос Крыма и Донбасса можно будет только на второй встрече с Путиным. Первую же нужно посвятить именно теме гарантий.

Напомним, вопрос по гарантиям безопасности связан с нейтральный статусом Украины и отказом от вступления в НАТО. Именно по этому вопросу, как заявлял представитель делегации РФ на переговорах Мединский, стороны продвинулись дальше всего в поиске компромисса.

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