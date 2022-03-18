Нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина может пойти на отказ от НАТО и закрепление внеблокового статуса при условии наличия гарантий безопасности.

Кроме того, Мединский заявил, что Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу "демилитаризации" Украины в рамках идущего переговорного процесса.

"Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон", - сказал Мединский.

Он также добавил, что есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.

"Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", - заявил Мединский.

Глава делегации РФ утверждает, что российская позиция по Донбассу сформулирована четко, у России нет возможности от нее отступать и добавил, что вопрос управления Донбассом должен решать его народ.

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