Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать вручение премии Оскар в этом году, если Американская киноакадемия не даст выступить на ней президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом он заявил в эфире американского телеканала CNN.

Актер считает, что отказ украинскому президенту в выступлении станет "самым неприличным моментом во всей истории Голливуда".

"Лучшее, что может сделать "Оскар" – это дать ему (Зеленскому - Ред.) возможность поговорить со всеми нами. Кстати, это человек, который разбирается в фильмах, у него в этом деле очень долгая и успешная карьера", - заявил Пенн.

В противном случае, актер будет призывать к бойкоту шоу и пообещал уничтожить свой "Оскар", полученный в 2008 году.

"Я молюсь, чтобы этого не произошло. Я молюсь, чтобы не нашлось высокомерных людей, которые считают себя представителями высшего блага в моей отрасли, которые решат не связываться с руководством Украины. Я просто надеюсь, что этого не произойдет, а если произойдет, надеюсь, все покинут зал", - сказал Пенн, чья некоммерческая организация CORE сейчас помогает беженцам из Украины в Польше.

А сам актер был в Украине, когда началась война.

Напомним, американская актриса Эми Шумер, которая будет вести церемонию "Оскар" в этом году, предложила организовать выступление Зеленского по видеосвязи во время мероприятия. Есть информация, что киноакадемия сомневается в уместности такого мероприятия.

Церемония вручения наград состоится в Америке уже сегодня, 27 марта.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".