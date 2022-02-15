Ведущими 94-й церемонии вручения премии "Оскар" избрали трех американских актрис. Среди них Ванда Сайкс, Эми Шумер и Реджина Холл.

Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, как именно будут распределены обязанности между ведущими, пока неизвестно, однако появление "ветеранок" комедии Сайкс и Шумер подтверждает план Американской киноакадемии добавить шутки в церемонию.

Церемония вручения премии пройдет 27 марта 2022 года.

Ванда Сайкс, 57-летняя актриса, которая снималась в фильме "Если свекровь - монстр", "Очень плохие мамочки", "Харли Квинн". Обладательница премии "Эмми" за сценарий к "Шоу Криса Рока".

Ванда Сайкс

40-летняя актриса Эми Шумер - американская стендап-комедиантка, сценаристка, продюсер и актриса. Известная по фильму "Девушка без комплексов". Также она снималась в таких сериалах, как "Студия 30", "Луи" и "Девчонки".

Эми Шумер

51-летняя актриса из фильма "Очень страшное кино" Реджина Холл, также известная по кинокартинам "Мальчишник в Новом Орлеане", "Шафт" и "Думай как мужчина".

Реджина Холл

Ранее мы писали, что Украина выдвигала на "Оскар" режиссера Натальи Ворожбит "Погані дороги". На национальном отборе она победила три другие работы, включая "Носорог" Олега Сенцова. Ранее "Страна" подробно разбиралась, как очередной фильм о Донбассе отправили на "Оскар".

Также сообщали, кто победил в кинопремии в 2021 году.