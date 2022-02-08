Сегодня, 8 февраля, американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар" этого года. В главную категорию "Лучший фильм" вошли десять кинокартин.

Трансляция номинации шла в YouTube-канале кинопремии.

В этом году на "Оскар" в категории "Лучший фильм" были номинированы:

"Не смотрите наверх" (США, режиссер Адам Маккей)

"Дюна" (США, режиссер Дени Вильнёв)

"Власть пса" (США, режиссер Джейн Кэмпион)

"Вестсайдская история" (США, режиссер Стивен Спилберг)

"Сядь за руль моей машины" (Япония, режиссер Рюсукэ Хамагут)

"Лакричная пицца" (Канада, США, режиссер Пол Томас Андерсон)

"Аллея кошмаров" (США, режиссеры Гильермо дель Торо и Ким Морган)

"Король Ричард" (США, режиссер Рейнальдо Маркус Грин)

"CODA: Ребёнок глухих родителей" (США, режиссер Сиан Хедер)

"Белфаст" (Великобритания, режиссер Кеннет Брана)

Напомним, Украина выдвигала на "Оскар" режиссера Натальи Ворожбит "Погані дороги". На национальном отборе она победила три другие работы, включая "Носорог" Олега Сенцова. Ранее "Страна" подробно разбиралась, как очередной фильм о Донбассе отправили на "Оскар".

Также сообщалось, что прошлой весной рейтинг кинопремии "Оскар" обвалился до рекордного минимума.