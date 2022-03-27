В "Донецкой Народной Республике" ввели "фильтрационные мероприятия" для тех, кто эвакуировался с территории, подконтрольной Киеву.

Об этом сообщает официальный сайт "Министерства внутренних дел республики".

На сайте разъяснили, в чем заключается фильтрация.

"МГБ ДНР на освобождённой территории Республики проводит фильтрационные и проверочные мероприятия, которые заключаются в выявлении и задержании лиц, дезертировавших из рядов вооруженных формирований Украины, которые под видом гражданских пытаются выбраться из освобождённых населённых пунктов", - говорится в заявлении.

Все, кто приехал со стороны подконтрольной Украине территории, в обязательном порядке должны будут пройти проверку. После нее людям будут выдавать удостоверяющие личность документы.

Таким образом в "республике" собираются вычислять "причастных к силовым структурам Украины, участников националистических батальонов, членов диверсионно-разведывательных групп, а также их пособников".

Напомним, ранее на территории оккупированных районов Донецкой области власти "ДНР" решили вернуть в оборот украинскую гривну.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".