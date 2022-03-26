На территории оккупированных районов Донецкой области боевики решили вернуть в оборот украинскую гривну. Об этом сообщают издания сепаратистов.

Так, боевики решили в оборот гривну до 1 июля, а обменный курс установлен на уровне 2,5 рублей. Предполагается, что действия связаны с тем, что жители захваченных Россией и "ДНР" городов Донецкой области оказались под временной оккупацией.

Примечательно что "ЛНР" ввела подобные меры еще 16 марта. Но там боевики решили ограничить оборот гривны до 31 марта.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

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