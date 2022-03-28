Расследователи Bellingcat утверждают, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, могли быть отравлены химическим оружием. Одной

из жертв журналисты называют Романа Абрамовича.

Об этом сообщается в Твиттере Bellingcat.

"Bellingcat может подтвердить, что у трех членов делегации, присутствовавших на мирных переговорых между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием. Одной из жертв стал российский предприниматель Роман Абрамович", - сказано в записи.

О том же пишет и издание Wall Street Journal в материале "Роман Абрамович и украинские переговорщики пострадали от отравления".

По данным издания, у Абрамовича и украинских участников мирных переговоров после встречи в Киеве в начале этого месяца появились симптомы, похожие на отравление.

"После встречи в украинской столице у Абрамовича, который курсировал между Москвой, Львовом и другими переговорными площадками, а также как минимум у двух высокопоставленных членов украинской команды появились симптомы, включающие покраснение глаз, постоянные и болезненные слезотечения и шелушение кожи на лице и руках", - пишет издание.

Как сказано в материале, источники этой информации обвинили в предполагаемом отравлении сторонников жесткой линии в Москве, которые, по их словам, хотели саботировать переговоры. А некий человек, близкий к Абрамовичу, сказал, что неясно, кто атаковал группу.

Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" информацию об отравлении членов украинской делегации на переговорах с Россией.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому ещё раз повторю: члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", - сказал Подоляк.

Напомним, сегодня утром появилась новость об отравлении члена украинской делегации Рустема Умерова, но сам Умеров ее опроверг.

А Bellingcat выпустил расследование, согласно которому одни и те же сотрудники Федеральной службы безопасности РФ следили за российским политиком Борисом Немцовым и отравили оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу.

Напомним, 5 марта сообщалось об убийстве в Киеве члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.