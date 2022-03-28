Неофициальный переговорщик между Киевом и Москвой Роман Абрамович прилетел в Москву, где передал президенту России Владимиру Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их якобы яростно отклонил и пообещал "разбить" Украину.

В частности об этом пишет таблоид Daily Mail и издание The Times.

По их информации, Абрамович якобы прилетел в Россию, чтобы "вручить Путину рукописную записку от Зеленского, с условиями мира от Украины", но Путин на это ответил "Передайте ему, что я их (украинцев - Ред.) разобью".

Как посредник между сторонами конфликта, Абрамович летал между Стамбулом, Москвой и Киевом.

В частности в Стамбуле он встретился с нардепом и членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем Эрдогана Ибрагимом Калыном и, "похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе".

Калын якобы выдвинул идею о том, что Крым и Донбасс должны находиться в долгосрочной аренде у РФ, как это было у Великобритании с Гонконгом с 1898 по 1997 год. Издание пишет, что Путин рассматривает такой вариант.

Далее Абрамович и Умеров транзитом через Польшу прибыли в Киев, где встретились з Зеленским.

А потом он полетел в Москву и передал Путину записку от украинского президента с украинскими условиями мира, но президент РФ, как сообщается, взорвался яростью, порвал записку и заявил: "Передайте ему, что я их (условия - Ред.) разобью".

Напомним, что ранее появилась информация, что Зеленский просил президента Джо Байдена, чтобы США отложили введение санкций против Абрамовича из-за его роли в переговорах.

Также сообщалось, что Роман Абрамович прибыл на специальном поезде в Польшу, как раз когда там был Байден.