Польские журналисты сообщают, что российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу на шикарном поезде с португальским паспортом.

Журналисты пишут, что, возможно, у олигарха состоится неформальная встреча с президентом США Джо Байденом, который также сейчас находится в Польше.

"Учитывая тот факт, что Абрамович тайно выступает переговорщиком между РФ и Украиной, нельзя исключать, что в данном случае он играет роль переговорщика между Путиным и Байденом", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что по данным издания Financial Times, Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах РФ с Украиной.

Также "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена исключить российского олигарха Романа Абрамовича из уже подготовленного санкционного списка, чтобы тот мог продолжить быть посредником в переговорах с Россией.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.