В Госдепе считают, что переговоры России и Украины в Стамбуле провалятся из-за Путина
В Государственном департаменте США считают, что Путин, который пообещал "разбить" Украину, не желает идти на компромиссы и поэтому очередной раунд переговоров России с Украиной провалится.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Госдепе США.
"Всё, что я видел, это то, что он не желает идти на компромисс в данный момент", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США агентству Reuters.
Напомним, что российская делегация уже прилетела на переговоры в Стамбул, которые пройдут в роскошном дворце.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.
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