Самолет с российской делегацией, которая примет участие в переговорах с украинской стороной, приземлился в аэропорту Стамбула.

Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

По данным издания, самолет Ту-204-300 вылетел из Москвы в 11:15 по московскому времени и прилетел в аэропорт имени Ататюрка спустя почти три часа.

Также турецкие СМИ пишут, что переговоры украинской и российской делегаций пройдут во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Долмабахче (в переводе с турецкого "насыпной сад") - роскошный дворец османских султанов на европейской стороне Босфора в Стамбуле на границе районов Бешикташ и Кабаташ. Его строили в 1842-1853 годах для султана Абдул-Меджида I. С 1984 года дворец является музеем.

Предполагаемое время начала переговоров - 10:30.

Ранее сообщалось, что переговоры могут начаться вечером в понедельник, 28 марта. Однако, как писала "Страна", в Кремле выразили сомнения, что делегации встретятся сегодня.

Также мы рассказывали о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Россия рассчитывает на успешный исход переговоров с Украиной в Стамбуле. Также министр прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского, заявив, что такая встреча будет нужна, "как только появится ясность по развязке по всем ключевым для России вопросам".