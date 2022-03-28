Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра" в Стамбуле в очном формате. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, Москва рассчитывает, что российско-украинские переговоры увенчаются успехом.

Комментируя возможность встречи Путина и Зеленского, Лавров заявил, что такая встреча будет нужна, "как только появится ясность по развязке по всем ключевым для России вопросам".

Напомним, Зеленский в новом обращении анонсировал дипломатически насыщенную неделю и рассказал о переговорах с РФ.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.