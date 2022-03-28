Заканчиваются 32 сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению России.

Оперативную информацию по итогам 27 марта 2022 года сообщил Генштаб Украины на своей официальной странице в Facebook.

Для продолжения полномасштабной вооруженной агрессии против Украины противник продолжает передислокацию дополнительных подразделений Тихоокеанского флота и Западного военного округа.

Отмечается значительное снижение интенсивности перевозок из глубины территории России.

На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность приобщения ВС РБ к агрессии против Украины. Продолжается проведение авиаразведки по направлениям Ковель, Вараш и Сарны. Регистрируется транспортировка в район поселения Калинковичи ракет к ОТРК "Искандер-М".

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не вел. Продолжается перегруппировка отдельных частей из состава Восточного военного округа.

На территорию Беларуси для восстановления обычно вывозят подразделения, которые понесли значительные потери в ходе наступательных действий.

Отмечается вывод с территории Киевской области на территорию Беларуси двух батальонно-тактических групп (БТГР) 106-й воздушно-параллельной дивизии.

Оккупанты продолжают ракетные и авиационные удары по важным военным инфраструктурам и передовым позициям, направленные на причинение потерь и истощение личного состава.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил. Ориентирован на укрепление и поддержание ранее оккупированных рубежей.

На Слобожанском направлении противник отказался от наступательных действий в районе города Сумы, пытаясь перегруппироваться и перевести подразделения на другие направления. Одна из БТГР 1-й танковой армии противника, который вел боевые действия, была в полном составе выведена из Украины на территорию России.

Оккупанты продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. В направлении города Изюма пытались провести наступательные действия.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и выезда в Новотроицкий район, а также на захват города Мариуполя - безрезультатно.

Противник совершил артиллерийский и минометный обстрел населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое и Пески.

Главной целью оккупантов остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении подразделения Росгвардии на временно оккупированных территориях Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

Позиция и действия противника остались без существенных изменений на Южнобугском направлении.

Украинская армия продолжает наносить значительные потери врагу. По имеющейся информации, за последние пять дней в военные гарнизоны Нижегородской области были доставлено около 600 тел погибших военнослужащих, большая часть из которых служила в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

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