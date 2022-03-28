Переброска резервов и ракет, атаки Харькова и Изюма. Сводка Генштаба ВСУ по итогам 27 марта 2022 года
Заканчиваются 32 сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению России.
Оперативную информацию по итогам 27 марта 2022 года сообщил Генштаб Украины на своей официальной странице в Facebook.
Для продолжения полномасштабной вооруженной агрессии против Украины противник продолжает передислокацию дополнительных подразделений Тихоокеанского флота и Западного военного округа.
Отмечается значительное снижение интенсивности перевозок из глубины территории России.
На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность приобщения ВС РБ к агрессии против Украины. Продолжается проведение авиаразведки по направлениям Ковель, Вараш и Сарны. Регистрируется транспортировка в район поселения Калинковичи ракет к ОТРК "Искандер-М".
На Полесском направлении противник активных наступательных действий не вел. Продолжается перегруппировка отдельных частей из состава Восточного военного округа.
На территорию Беларуси для восстановления обычно вывозят подразделения, которые понесли значительные потери в ходе наступательных действий.
Отмечается вывод с территории Киевской области на территорию Беларуси двух батальонно-тактических групп (БТГР) 106-й воздушно-параллельной дивизии.
Оккупанты продолжают ракетные и авиационные удары по важным военным инфраструктурам и передовым позициям, направленные на причинение потерь и истощение личного состава.
На Северском направлении противник наступательных действий не проводил. Ориентирован на укрепление и поддержание ранее оккупированных рубежей.
На Слобожанском направлении противник отказался от наступательных действий в районе города Сумы, пытаясь перегруппироваться и перевести подразделения на другие направления. Одна из БТГР 1-й танковой армии противника, который вел боевые действия, была в полном составе выведена из Украины на территорию России.
Оккупанты продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. В направлении города Изюма пытались провести наступательные действия.
На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и выезда в Новотроицкий район, а также на захват города Мариуполя - безрезультатно.
Противник совершил артиллерийский и минометный обстрел населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое и Пески.
Главной целью оккупантов остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Таврическом направлении подразделения Росгвардии на временно оккупированных территориях Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.
Позиция и действия противника остались без существенных изменений на Южнобугском направлении.
Украинская армия продолжает наносить значительные потери врагу. По имеющейся информации, за последние пять дней в военные гарнизоны Нижегородской области были доставлено около 600 тел погибших военнослужащих, большая часть из которых служила в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.
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