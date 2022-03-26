В субботу, 26 марта, Генеральный штаб Украины рассказал, что российско-оккупационные войска продолжают комплектовать свои подразделения новыми силами, пытаясь вернуться к наступлению. Об этом говорится в сводке ведомства.

"Оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. Комплектование подразделений, имеющих существенные потери во время ведения боевых действий с силами обороны, вследствие нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем", - говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе уточнили, что враг развернул практически все подразделения Росгвардии в районе Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, чтобы подавить протестные настроения жителей Херсона, Геническа, Бердянска и части Мариуполя.

Также известно, что в столице пытаются активизировать вражеские ДРГ с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Киеве.

"Это объясняется невозможностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащее перегруппировку и применение войск для поддержания необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны", - добавили в Генштабе.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

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