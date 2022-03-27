Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин призвал остановить деятельность Международного Красного Креста в Украине после того как эта организация собралась открывать центр помощи беженцам в Ростове-на-Дону, куда Россия и "ДНР" сейчас проводят эвакуацию жителей из Мариуполя.

Украинские власти заявляют, что людей туда увозят насильно.

"Красному Кресту необходимо запретить работать в Украине как минимум до конца войны", - написал Гурин.

Напомним, что председатель комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий обратился к Красному Кресту с призывом не открывать офис в российском городе Ростов-на-Дону.

Также мы писали, что для захваченного войсками РФ Славутича откроют "зеленый коридор". В Киевской ОВА отрицают эвакуацию.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

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