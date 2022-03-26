Вице-премьер Ирина Верещук рассказала "Стране", как сегодня сработали гуманитарные коридоры в Украине.

"Люди, которые выехали из Мариуполя и сутки стояли на блок-посту в Васильевке, уже въехали в Запорожье. Детки спасены, они в больнице. Это по Донецкой области. Луганская область тоже выехала. Также выехало немного людей из Киевской области - это были небольшие населенные пункты, в которые мы еще не заходили, но много дней пытались туда прорваться", - сообщила Верещук.

Всего за день удалось эвакуировать из трех областей 5208 людей - в Донецкой, Луганской и Киевской областях.

"Это только те, которых мы вывозили. Потому что есть еще те, кто выезжал сам. Например, 331 человек на авто добрался из Мариуполя до Запорожья", - уточнила Верещук.

Она добавила, что завтра украинская сторона будет пытаться провести эвакуацию из Славутича, в который зашли российские войска.

"Очень люди просят, мы уже включили Славутич в список, попробуем завтра обязательно туда прорваться, чтобы вывезти людей. Мэр Славутича остается в городе, он с нами на связи, работает. Это хорошо. Потому что пока на месте есть мэр, люди готовы оказывать сопротивление", - отметила Верещук.

Напомним, что Франция, Греция и Турция собираются эвакуировать всех желающих из Мариуполя.

Ранее "Страна" сообщала, что жителей Мариуполя принудительно эвакуируют в РФ, под депортацию попали около 15 тысяч человек.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

Карта вторжения, главные новости, фото и видео — в телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

Что показал 30-й день войны — в материале "Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".