На субботу, 26 марта, в Украине запланированы 10 гуманитарных коридоров, в ходе которых планируют эвакуировать людей. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"На сегодня были согласованы 10 гуманитарных коридоров. Донецкая область – из города Мариуполь в город Запорожье на своем автотранспорте. Бесплатно дозаправить машины украинцы могут в Бердянске по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б", - сказала она.

При этом Верещук уточнила, что из-за блокировки автобусов на блокпостах оккупантов, централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

Карта вторжения, главные новости, фото и видео — в телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

Что показал 30-й день войны — в материале "Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".