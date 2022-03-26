Сегодня в Украине будут работать 10 гуманитарных коридоров
На субботу, 26 марта, в Украине запланированы 10 гуманитарных коридоров, в ходе которых планируют эвакуировать людей. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
"На сегодня были согласованы 10 гуманитарных коридоров. Донецкая область – из города Мариуполь в город Запорожье на своем автотранспорте. Бесплатно дозаправить машины украинцы могут в Бердянске по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б", - сказала она.
При этом Верещук уточнила, что из-за блокировки автобусов на блокпостах оккупантов, централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет.
Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.
Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.
Карта вторжения, главные новости, фото и видео — в телеграм-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
Что показал 30-й день войны — в материале "Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".