Франция совместно с Грецией и Турцией намерена провести "исключительную гуманитарную операцию" в Мариуполе и эвакуировать всех, кто хочет покинуть город.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон после саммита лидеров ЕС.

"Мы организуем все в самых лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 тысяч человек, еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях", – сообщил Макрон.

Напомним, что жителей Мариуполя принудительно эвакуируют в РФ, под депортацию попали около 15 тысяч человек.

Ранее мы писали, что по словам вице-премьера Украины Ирина Верещук, из Мариуполя вышли 6 тысяч человек, эвакуацию Чернигова блокирует Россия.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.