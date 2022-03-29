Во вторник, 29 марта, в Украине идет 34-й день войны с Россией, войска которой вторглись на нашу территорию и начали обстрел городов рано утром 24 февраля.

По состоянию на сегодняшний день противник не смог захватить ни один областной центр в стране, несмотря на обстрелы Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя, Луганска и городов Киевской области. Более того, ВСУ уже освободили Ирпень и Тростянец, несколько сел Херсонской области, а также продолжают отбивать атаки противника на других направлениях (в том числе в Буче, Гостомеле и Ворзеле под Киевом).

Тем временем переговоры с Россией продолжаются. Очередной их этап начнется сегодня, в 10:30 в Стамбуле. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, встреча будет посвящена решению гуманитарных вопросов, прекращению огня и достижению стабильной договоренности об этом.

О том, что происходило 28 марта на боевых и дипломатических фронтах, читайте в итоговом материале - Угроза Авдеевке, письмо Зеленского Путину и отравление переговорщиков. Что произошло на 33-й день войны.

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29 марта

11.02 Россия нанесла несколько ракетных ударов по Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

"В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника, один человек ранен. В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся по территории Никопольского района. Погибших нет", - сообщил он.

11.01 В Ирпене около 4 тысяч человек сейчас нуждаются в эвакуации. Об этом заявил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"Это преимущественно люди, которые живут в частном секторе и они очень очень не хотят уезжать", - сказал Маркушин. До войны население Ирпеня составляло более 60 тысяч человек.

10.51 Состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле:

Министр обороны Алексей Резников,

Советник главы ОП Михаил Подоляк,

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

Нардеп Андрей Костин,

Нардеп Рустем Умеров,

Замминистра иностранных дел Николай Точицкий,

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко,

Экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый

10.49 Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил "Стране", что под завалами Николаевской обладминистрации, по которой ударила сегодня утром российская ракета, находится около 10 людей.

"Здание разрушено, под завалами ещё около 10 людей - все офисные работники. Разгребают", - сказал мэр.

Он уточнил, что информации по погибшим пока нет.

10.46 Число беженцев, покинувших Украину, может достигнуть 8 или даже 10 миллионов в ближайшие месяцы. Такие данные приводит газета El Pais, со ссылкой на данные ООН, полученные от европейских источников.

10.43 Вчера появилось видео, как священника УПЦ в городе Смела захватывают прямо в храме неизвестные люди. На просьбы прихожан его отпустить они не обращают внимания.

Сегодня в УПЦ прокомментировали случившееся. Инцидент произошел в Покровском храме Смелы. Священника Василия Мирошниченко вытолкали из церкви вооруженные сторонники перехода храма в ПЦУ. Сейчас отец Василий жив и здоров.

По данным УПЦ, людей с оружием в храм привел священник Николай Середич, который служит в этом храме и в последнее время призывал к переходу в ПЦУ.

10.36 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны криминализировать символ "Z"

"Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа "Z" как способа публично поддержать агрессивную войну России против Украины", - написал Кулеба в Twitter

10.35 А вот и фото Романа Абрамовича, который перед началом украино-российских переговоров общается с Эрдоганом в Стамбуле.

10.34 Газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США хотят принять меры, чтобы ограничить возможности России закупать запчасти для военных нужд за рубежом:

"Хотят дальнейших действий по ухудшению состояния российской военной техники, ограничив возможности Москвы покупать запчасти иностранного производства".

По всей видимости, чтобы Москва не смогла продолжать войну в Украине.

10.29 Параллельно с переговорами Украины и Россией за широким столом, отдельно в Стамбуле проходит раунд глав делегаций между Давидом Арахамией и Владимиром Мединским "о фундаментальных положениях переговорного процесса". Об этом сообщает представитель украинской делегации Михаил Подоляк.

10.27 Со стороны Крыма на Николаев вылетели российские самолеты. "Будут работать на очень малых высотах", сообщает Николаевская военно-гражданская администрация.

Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

10.23 Губернатор Ким подтвердил, что россияне попали в здание областной администрации.

"Развалили полздания. В кабинет попали ко мне, сволочи. Все запасы айкосов потерял".

По его словам, под завалами 8 человек. О погибших пока ничего не известно.

10.21 Губернатор Николаевской области Виталий Ким опубликовал фото административного здания, куда попала российская ракета.

Это произошло за несколько часов до старта переговоров в Турции.

10.17 Еще фотографии перед началом украино-российских переговоров в Стамбуле.

10.15 Харьковчане помогают коммунальщикам бороться с последствиями обстрелов.

Видео уборки территории вокруг здания разбомбленной ракетными ударами Харьковской ОГА публикуют местные телеграм-каналы.

10.09 Речь Эрдогана перед началом переговоров Украины и России в Стамбуле:

"Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран. Конфликт очень расстраивает нас как вашего друга и соседа. С самого начала кризиса мы приложили искренние усилия на всех уровнях и старались выполнять требования дружбы, добрососедства и законов.

Мы продемонстрировали справедливый подход, который защищает и соблюдает права обеих сторон на всех платформах, где мы имеем право голоса.

Переговоры дали надежду всему миру. Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей. Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать".

10.08 Начинаются переговоры в Стамбуле между украинской и российской делегациями.

10.05 Эрдоган обращается к российской и украинской делегациям с призывом найти путь прекратить войну. Затем он покинул место проведения встречи. Сегодня он отправляется с визитом в Узбекистан.

10.03 В результате российского ракетного удара сегодня утром по Николаеву произошло обрушение 9-этажного административного здания.

"29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж, без последующего горения. По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов освобождены 9 пострадавших", - сообщает ГосЧС.

Что за здание не сообщается.

09.53 Украинская и российская делегации уже прибыли во дворец Долмабахче в Стамбуле для переговоров

Туда же приехал и Эрдоган, поприветствовав участников встречи перед началом переговоров и заявил, что продолжение войны между Россией и Украиной никому не выгодно.

09.51 Ирина Верещук о работе гуманитарных коридоров на сегодня.

Мариуполь-Запорожье . Люди могут поехать из города на собственном транспорте

. Люди могут поехать из города на собственном транспорте Мелитополь-Запорожье . Автобусы и гумпомощь с утра выехали из Запорожья, время их приезда в Мариуполь зависит от прохождения блокпостов. В Мелитополе место сбора - ГСЧС 10, ул.Алексеева, 12

. Автобусы и гумпомощь с утра выехали из Запорожья, время их приезда в Мариуполь зависит от прохождения блокпостов. В Мелитополе место сбора - ГСЧС 10, ул.Алексеева, 12 Энергодар-Запорожье. В 10 утра выезжает колонна на личном транспорте. Место формирования колонны у горсовета, ул.Курчатова, 14.

09.42 Вот в этом зале в Стамбуле начнутся переговоры между украинской и российской делегацией. Старт переговоров намечен на 10.00.

09.39 ООН призывает Россию и Украину расследовать случаи жестокости с военнопленными.

"Мы видели видеозаписи с обеих сторон: как украинских военнопленных, которые были захвачены российской стороной, так и российских военнопленных, которые были захвачены украинской стороной", - заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге.

09.36 По словам главы Никопольской территориальной громады Александра Саюка рядом с Никополем в Днепропетровской области был произведен вражеский ракетный обстрел.

"На территории города спокойно. На дорогах у Никополя и района вражеских войск нет. Однако, пока раздается сирена, находитесь в укрытиях!", - сказал Александр Саюк.

09.31 Потери российской армии в Украине по данным Генштаба ВСУ:

17200 личного состава

597 танков

1710 боевых бронированных машин

303/96 атиллерийский систем/РСЗВ

54 средств ПВО

127/129 самолетов/вертолетов

71 БПЛА

7 кораблей

09.30 Харьковские коммунальщики приводят в порядок город. К ним в помощь присоединяются обычные горожане.

09.27 Украинская сторона прибыла на переговоры с Россией в Стамбульский дворец Долмабахче.

09.20 Разрушенный во время боев Ирпень. Вид с дрона. Видео публикует советник главы МВД Антон Геращенко.

09.17 Роман Абрамович, который с начала войны выступает в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией, находится в Стамбуле, где пройдут украино-российские переговоры, сообщает ТАСС.

09.12 Вокруг частного роддома "Лелека" в Киеве разгорелся скандал.

Пациенты обвиняют его в том, что администрация не возвращает деньги людям, которые уже подписали договор с роддомом на те или иные услуги. В роддоме в свою очередь утверждают, что "Лелека" в Пуще-Водице приостановила работу из-за обстрелов, но не снимает с себя обязательств по возврату средств. "Сейчас делаем все от нас зависящее, чтобы ускорить этот процесс", - сообщают в "Лелеке".

08.58 С сегодняшнего дня Израиль открывает свои границы для украинцев. Но далеко не для всех.

Ограничения на въезд снимаются только для айтишинков, которые сотрудничают с израильскими компаниями, сообщает издание Globe. То же самое правило действует для работников IT-сектора из России.

08.44 Украинские войска нанесли удар по порту Бердянска, уничтожив большой десантный корабль "Саратов" ракетой Точка У. Об этом в эфире телемарафона рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

"Корабль был уничтожен из оружия, которое не предназначено для ведения боевых действий на море", - заявил Ягун.

08.41 Новый отчет британской разведки по Украине:

Украинские силы продолжают проводить локальные контратаки к северо-западу от Киева. Однако Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу столице "благодаря своим ударным возможностям".

Российские силы продолжают наступление на Мариуполь, обстреливая город, однако центр остается под контролем Украины.

В других местах российские силы продолжают блокировать населенные пункты, пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы.

08.27 В 10 часов по киевскому времени начинаются переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Они пройдут во дворце Долмабахче, где уже собрались десятки журналистов.

На переговоры также приедет президент Турции Эрдоган.

08.13 Утром 29 марта произошла ракетная атака объекта возле города Никополь Днепропетровской области, сообщил в Facebook глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. Оставайтесь в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги", - написал Евтушенко.

08.09 США перебрасывают в Германию самолёты для ведения радиоэлектронной борьбы. Но, как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, в Украине они применяться не будут.

08.02 Россия не будет применять ядерное оружие во время "спецоперации" в Украине. Об этом в интервью американскому каналу PBS заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

"Любой исход операции, конечно, не является поводом для применения ядерного оружия", — сказал Песков.

"У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны", - добавил он.

07.58 Кабмин публикует памятку, как владельцам жилья получить компенсацию за коммунальные услуги, если они дали приют переселенцам.

07.54 Новое видео из разрушенного войной Ирпеня. Вчера Зеленский подтвердил, что город контролируется ВСУ.

07.45 Губернатор Луганщины Сергей Гайдай пишет, что за минувшие сутки жестоко обстреливали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и другие населенные пункты. Также загорелось лесное хозяйство.

07.36 Пентагон представил Конгрессу оборонную стратегию - 2022. Главными угрозами названы Россия и Китай.

"Сдерживание агрессии, готовность к победе в конфликте, когда это необходимо, в приоритете -

вызов КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и вызов России в Европе", - говорится в документе.

Китай - "наш самый важный стратегический конкурент". Россия "представляет острую угрозу, о чем свидетельствует ее жестокое и неспровоцированное вторжение в Украину".

"Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить надежное сдерживание перед лицом российской агрессии", - говорится в стратегии.

07.27 В Северодонецке обстреляли две пятиэтажки, дома частично обрушились. Из-под завалов достали 13 человек, есть двое погибших, сообщает МВД.

07.20 В Ровенской области до сих пор не погасили пожар на нефтебазе, куда вчера попала российская ракета. Тушение длится уже более 10 часов. ГосЧС сообщает, что разлива нефтепродуктов за пределы базы нет, опасности для населения тоже. Жертв и пострадавших нет.

07.17 В России презентовали аналог "Инстаграма" - социальную сеть "Росграм". Пока она будет доступна только для крупных блогеров, а также инвесторов. С апреля приложение выпустят в широкий доступ.

Судя по дизайну и функционалу - это очень похоже на привычную "инсту", которую в РФ заблокировали с 11 марта, хотя оставили доступной через ВПН. Многие российские звезды продолжают публиковать там свои фото и сториз.

Аналог Инстаграма - "Росграм"

07.02 Оказывается, дом в Дарницком районе Киева, куда позавчера попали обломки российской ракеты, принадлежит Витольду Фокину - бывшему премьеру и переговорщику от Украины в ТКГ.

"Да, пострадал мой дом. Обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разгромило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу", - рассказал Фокин "Радио Свобода".

По его словам, за неделю дом восстановят. Также от обломков пострадали соседние автомобили и домашние животные.

06.46 Утренняя сводка Генштаба 29 марта.

враг концентрирует удары на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

группировкой ООС на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразили 7 вражеских атак. Воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.

защитники из Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносила удары по местам скопления техники и живой силы врага. Утраты русских оккупантов уточняются.

06.45 Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что освобождены еще несколько сел Херсонской области на границе с Днепропетровской.

Поэтому теперь минимальная дистанция от сил противника до Кривого Рога составляет уже 40 километров (ранее чиновник говорил о 10 километрах).

По словам Вилкула, с завтрашнего дня комендантский час в Кривом Роге сокращается. Начало не в 20.00 а в 21.00, действует до 06.00.