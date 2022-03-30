Крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических, бумажных производств в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Взрывные цены на энергоносители, но прежде всего возможное эмбарго на поставки газа, сильно ударят по энергоемкой промышленности", - заявил президент немецкого профсоюза химиков IGBCE Майкл Вассилиадис.

Среди последствий сбоя в работе предприятий он назвал сокращение рабочего времени сотрудников и рабочих мест, а также коллапс в производствах в Европе - все это будет иметь глобальные последствия.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.