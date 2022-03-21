Европейский Союз рассмотрит вопрос введения нефтяного эмбарго против России из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго, тогда как Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Напомним, Байден на этой неделе посетит Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить с партнерами войну в Украине.

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