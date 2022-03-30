В Министерстве обороны Великобритании отреагировали на заявление Российской Федерации о "снижении активности" под Киевом. Там считают, что убедившись в невозможности добиться окружения Киева, Россия решила сократить свою активность на этом направлении и перебросить часть сил на донецкий и луганский участки фронта.

Об этом Минобороны Британии написали в своем Твиттере.

"Неоднократные неудачи русских и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло своей цели окружить Киев. Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о признании Россией того факта, что теперь она потеряла инициативу в регионе. Весьма вероятно, что Россия будет стремиться отвлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке", - считают в Минобороны Британии.

Ранее по итогам переговоров между представителями Киева и Москвы глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что заявление российской стороны о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.