В Минобороны РФ подтвердили информацию Генштаба Вооруженных сил Украины о том, что Россия выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей.

"В связи с тем что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость (подробнее об итогах переговоров от украинской стороны читайте здесь - Ред.), принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях", - заявляет Минобороны России.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин более подробно рассказал о "сокращении активности" российской армии под Киевом и Черниговом.

"С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели - согласования и подписания вышеуказанного договора - принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы. Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву", - заявил он.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что войска РФ в Украине добились первых целей и теперь сосредоточатся на Донбассе.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.