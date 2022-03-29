Представители Украины дают брифинг после переговоров в Стамбуле.

По словам Давида Арахамии, сегодня ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.

В частности, по вопросу предоставления международных гарантий безопасности, которых требует Украина. В договоре должно быть прописано, что консультации в случае конфликта должны длиться не дольше трех дней. Страны-гаранты будут обязаны оказать помощь.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (то есть Франция, США, Британия, Китай и Россия) плюс Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль. Присоединиться смогут и другие страны.

Все гаранты должны способствовать вступлению Украины в ЕС.

"У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", - заявил Арахамия.

Член делегации Украины Александр Чалый говорит, что гарантии Украине должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

"Если Украина станет объектом агрессии, после трехдневных консультаций гаранты должны предоставить Украине вооружения, военную помощь и закрыть ее небо. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения (о гарантиях - Ред.), то Украина будет в позиции фиксировать свой сегодняшний статус внеблоковой и безъядерной державы в форме постоянного нейтралитета", - заявил Чалый.

Чалый объяснил, что будет означать украинский нейтралитет:

1. Отказ размещать иностранные военные базы и военные контингенты.

2. Отказ вступать в военно-политические союзы.

3. Военные учения на территории Украины смогут проводиться только по согласию стран-гарантов.

4. Для Украины открыты двери в ЕС, и страны-гаранты должны будут это поддерживать и обязуются этому не мешать.

Чалый также заявил, что если окончательные договоренности будут достигнуты на высоком уровне, будет готовиться многосторонняя конференция с высшими должностными лицами стран-гарантов, на которой будет подписан этот договор.

Итоги переговоров от Михаила Подоляка:

1. Имплементация решений будет следовать процедуре: референдум в Украине, затем утверждение в Верховной Раде, затем ратификация парламентами стран-гарантов.

2. Касаемо Крыма Украина предложила такую схему: на протяжении 15 лет должны вестись переговоры с Россией по его статусу. В ходе этих переговоров стороны обязуются не использовать военную силу для решения вопроса Крыма.

3. Ситуация с ОРДЛО также будет прописана отдельным пунктом.

"Вопросы "ДНР" и "ЛНР" должны будут решать в ходе переговоров Зеленского и Путина", - заявил Подоляк.

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