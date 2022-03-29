С территории Беларуси вчера вечером в направлении Львова были выпущены две ракеты типа "Х". Они были успешно сбиты.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" в Facebook.

"В конце суток, 28 марта, с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова. Силами радиотехнических войск цели были обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками", - говорится в сообщении.

Также были уничтожены два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Ранее во Львове после авиаудара РФ была полностью разрушена нефтебаза.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.