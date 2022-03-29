Россия выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей. Но риск нанесения ударов по объектам инфраструктуры остается высоким.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Целей наступательной операции противник не добился. Отмечается выведение отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом Киев утверждается, что у России остается проблема усиления и проведения ротации существующих группировок.

"Только в тихоокеанском флоте вооруженных сил российской федерации, подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу", - говорят в Генштабе ВСУ.

Ранее разведка Британии сообщала, что угроза Киеву сохраняется.

Хотя накануне ВСУ освободили Ирпень в пригороде Киева.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.