Пентагон ускорит производство ракет, которые Украина запросила для пополнения запасов у США. Речь о зенитных комплексах Stinger и противотанковых ракетах Javelin.

Об этом сообщает CNN после ознакомления с документом, в котором подробно описано вооружение, которое Украина запрашивает у США.

Производственные линии Stinger были перезапущены для выполнения заказов на продажу за границей, добавили в издании.

"По словам Джессики Максвелл, пресс-секретаря Пентагона, теперь, чтобы сохранить эффективность производства, в консультации с генеральным подрядчиком Raytheon рассматриваются несколько вариантов увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства", - пишет CNN.

Пентагон также пытается увеличить производство Javelin.

Lockheed Martin, производитель Javelin, "имеет возможность удовлетворить растущий спрос в обозримом будущем", заявила пресс-секретарь компании.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украине нужна военная помощь без ограничений.

Также мы писали, что в комментарии CNN представитель администрации президента Байдена заявил, что в Украину уже доставлены все Stinger и почти все Javelin, выделенные США.

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