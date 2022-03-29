Пентагон ускорит производство Stinger и Javelin, которые Киев запросил у США
Пентагон ускорит производство ракет, которые Украина запросила для пополнения запасов у США. Речь о зенитных комплексах Stinger и противотанковых ракетах Javelin.
Об этом сообщает CNN после ознакомления с документом, в котором подробно описано вооружение, которое Украина запрашивает у США.
Производственные линии Stinger были перезапущены для выполнения заказов на продажу за границей, добавили в издании.
"По словам Джессики Максвелл, пресс-секретаря Пентагона, теперь, чтобы сохранить эффективность производства, в консультации с генеральным подрядчиком Raytheon рассматриваются несколько вариантов увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства", - пишет CNN.
Пентагон также пытается увеличить производство Javelin.
Lockheed Martin, производитель Javelin, "имеет возможность удовлетворить растущий спрос в обозримом будущем", заявила пресс-секретарь компании.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украине нужна военная помощь без ограничений.
Также мы писали, что в комментарии CNN представитель администрации президента Байдена заявил, что в Украину уже доставлены все Stinger и почти все Javelin, выделенные США.
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