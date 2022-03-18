Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США "наблюдают ряд ошибок" со стороны России во время ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает CNN.

Давая оценку российских войск, Остин сказал, что русские "не продвинулись вперед так быстро, как им хотелось бы".

По словам главы Пентагона, русские столкнулись с большими проблемами с логистикой и что он не видел доказательств "хорошего использования тактической разведки" или "интеграции возможностей авиации с наземным маневром".

"Есть ряд вещей, которые мы ожидали увидеть, но которые мы просто не видели. И у русских действительно были некоторые проблемы. Так что многие из их исходных предположений не подтвердились", - сказал Остин.

По его мнению, Россия предполагала, что они будут действовать быстро и очень быстро захватят столицу.

"Они не смогли этого сделать", - сказал глава Пентагона.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при длительном сопротивлению Украины российскому вторжению.

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